ВВС ОАЭ помогут Иордании бороться с исламистами

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Объединенные Арабские Эмираты сообщают об отправке в Иорданию эскадрильи истребителей F-16 для помощи в борьбе с боевиками группировки "Исламское государство".

Как сообщают государственные СМИ ОАЭ, этот шаг "подтверждает твердую солидарность с Иорданией". В сообщении не говорится, как именно будут военные самолеты ОАЭ участвовать в операции, отмечает Report со ссылкой на BBC.

Накануне министр иностранных дел Иордании Насер Джуда заявил, что авиаудары по позициям боевиков "Исламского государства" - это лишь начало возмездия за гибель летчика Моаза аль-Касасби, сожженного джихадистами.

Лейтенант иорданских ВВС аль-Касасби был захвачен боевиками ИГ в декабре, когда пилотируемый им истребитель упал в Сирии.