 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ВВС ОАЭ помогут Иордании бороться с исламистами

    В Иорданию направлена эскадрилья истребителей F-16 ВВС ОАЭ

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Объединенные Арабские Эмираты сообщают об отправке в Иорданию эскадрильи истребителей F-16 для помощи в борьбе с боевиками группировки "Исламское государство".

    Как сообщают государственные СМИ ОАЭ, этот шаг "подтверждает твердую солидарность с Иорданией". В сообщении не говорится, как именно будут военные самолеты ОАЭ участвовать в операции, отмечает Report со ссылкой на BBC.

    Накануне министр иностранных дел Иордании Насер Джуда заявил, что авиаудары по позициям боевиков "Исламского государства" - это лишь начало возмездия за гибель летчика Моаза аль-Касасби, сожженного джихадистами.

    Лейтенант иорданских ВВС аль-Касасби был захвачен боевиками ИГ в декабре, когда пилотируемый им истребитель упал в Сирии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi