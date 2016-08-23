Главарь "Боко Харам" смертельно ранен

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ ВВС Нигерии нанесли удар по позициям террористической группировки "Боко Харам", ликвидированы несколько полевых командиров, смертельно ранен главарь группировки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает командование ВВС Нигерии.

Согласно информации, ВВС страны нанесли бомбовые удары по позициям "Боко Харам", несколько полевых командиров ликвидированы, убит лидер группировки.

"Боко Харам" - группировка, действующая преимущественно в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране.

Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун.