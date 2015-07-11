ВВС коалиции усилили авиаудары в преддверии перемирия в Йемене

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ ВВС региональной коалиции во главе с Саудовской Аравией, оказывающей поддержку правительству Йемена, усилили авиаудары по позициям шиитских мятежников-хоуситов в ряде районов страны в преддверии начала режима прекращения огня, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил телеканал Sky News Arabia, удары были, в частности, нанесены по целям в районе горы Накам на востоке столицы республики, Саны. Информации о потерях со стороны повстанцев не поступало. В свою очередь, в провинции Ибб к югу от Саны бомбардировке подверглось одно из административных зданий в районе Эр-Радма.

По данным телеканала Al Arabiya, есть погибшие, однако их число не известно.

Северные районы Йемена, в особенности провинция Саада, которая считается оплотом хоуситов, также подверглись ударам с воздуха. Семеро погибли в результате падения бомб в деревне Эль-Хазира в этом граничащем с Саудовской Аравией регионе.

Тем временем на юге, в районе портового города Аден, не прекращаются столкновения между отрядами мятежников и проправительственным ополчением. По сведениям Al Arabiya, убиты 15 хоуситов.