ВВС Канады нанесли два авиаудара по позициям боевиков "Исламского государства" в Ираке

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Канадские ВВС нанесли два авиаудара по позициям боевиков террористической организации "Исламское государство" в Ираке. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным источников в министерстве обороны Канады, авиаудары наносили недалеко от городов Мосул и Байджи. Цели бомбардировок при этом не уточняются. В операции были задействованы истребители-бомбардировщики F-18.

В конце марта парламент Канады проголосовал за продление участия страны в международной операции по борьбе с ИГ, а также за поддержку союзников в Сирии. Таким образом, канадская миссия в Ираке, которая изначально была рассчитана на полгода, будет продлена до 12 месяцев и завершится в марте 2016 года. О наземной операции по- прежнему речи не идет. Всего с начала операции против ИГ канадские ВВС уже совершили 1 тыс. боевых вылетов, из которых свыше 100 раз они бомбили позиции исламистов.