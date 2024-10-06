ВВС Израиля за сутки атаковали около 150 объектов "Хезболлах" в Ливане

Израильские ВВС атаковали за сутки около 150 военных объектов организации "Хезболлах" в Ливане, бои в приграничных районах на юге республики продолжаются.

Израильские ВВС атаковали за сутки около 150 военных объектов организации "Хезболлах" в Ливане, бои в приграничных районах на юге республики продолжаются.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы еврейского государства.

Согласно информации, в течение дня истребители и иные летательные аппараты израильских ВВС поражали на территории Ливана позиции для запуска противотанковых ракет, командные пункты, подземные объекты инфраструктуры, склады с оружием и отдельные вооруженные отряды "Хезболлах".

"В результате этих ударов были уничтожены десятки террористов "Хезболлах", включая террористов из сил "Радван" (элитные подразделения боевого крыла "Хезболлах" - ред.)", - заявили в армии.

На земле сухопутные подразделения израильской армии продолжают оперативную деятельность в Южном Ливане, вступая в бои с вооруженными формированиями организации, отметили в ведомстве.