ВВС Израиля вновь нанесли удар по позициям ХАМАС в Газе

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Удар по позициям боевиков движения ХАМАС в Газе нанесли израильские ВВС в субботу, 30 декабря.

Как передает Report, по заявлению пресс-службы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), это было сделано в ответ на пятничный ракетный обстрел.

«В ответ на вчерашний ракетный обстрел Шаар-Ха-Негева и Сдот-Негева в южном Израиле сегодня вечером истребители ВВС Израиля нанесли удар по наблюдательному пункту организации ХАМАС на юге сектора Газа», – цитирует сообщение «РИА Новости».