ВВС Израиля провели масштабную воздушную операцию на юге Ливана

Самолеты ВВС Израиля провели масштабную воздушную операцию, нанеся за час удары по 120 целям на юге Ливана.

Самолеты ВВС Израиля провели масштабную воздушную операцию, нанеся за час удары по 120 целям на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, целями были объекты военного назначения различных подразделений движения "Хезболлах". Уточняется, что удары затронули объекты спецсил "Радван", ракетных сил, разведуправления.

"Эта операция продолжает серию ударов, нацеленных на ослабление командных, управленческих и огневых возможностей "Хезболлах" и на содействие израильским сухопутным силам в достижении их оперативных целей", - говорится в заявлении.