    ВВС Израиля получили три новых американских истребителя F-35

    Другие страны
    • 19 января, 2026
    • 01:42
    ВВС Израиля получили три новых американских истребителя F-35

    Израильские ВВС получили три новых истребителя пятого поколения F-35 производства американской компании Lockheed Martin.

    Как сообщает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба Израиля.

    Три самолета приземлились 18 января на израильской авиабазе Неватим на юге страны. Они пополнят ряды 116-й и 140-й эскадрилий ВВС Израиля, отметили в пресс-службе.

    Израиль в 2010 году принял решение закупать в США самолеты F-35. Два первых истребителя приземлились на базе Неватим в декабре 2016 года, через год армия завершила процедуру приемки и объявила о начале оперативного применения приобретенных машин. Израильская модификация самолета именуется F-35i Adir, с иврита это название переводится как "могучий" или "великий".

    Как отмечает издание The Times of Israel, с прибытием этих трех истребителей общее количество F-35 в ВВС Израиля достигло 48 единиц. Три самолета входят в состав первой партии из 50 истребителей F-35, давно заказанных Израилем. Их поставка не связана с обострением обстановки вокруг Ирана, пишет The Times of Israel. В 2024 году израильская сторона заказала еще 25 самолетов этой модели, начало поставок по этому контракту ожидается в 2028 году.

