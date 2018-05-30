ВВС Израиля подвергли ударам северные районы сектора Газа

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ ВВС Израиля вечером во вторник нанесли удары по сектору Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает радиостанция "Палестина сегодня". Израильские самолеты начали воздушные рейды в северных районах прибрежного анклава.

Это стало ответом на очередные ракетные обстрелы палестинскими радикалами израильской территории. Как сообщил телеканал Al Arabiya, вечером ракеты были выпущены из сектора Газа по южным еврейским поселениям, некоторые из них достигли Ашкелона и Нетивота.

В течение дня, по данным израильской стороны, радикалы выпустили100 ракет по еврейскому государству, не менее 35 из них были перехвачены системой ПВО Израиля, армия поразила 40 целей в секторе Газа.