ВВС Израиля нанесли удар по авиабазе в Сирии

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Дамаск нанесен израильскими ВВС.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Mayadeen.
Ранее телеканал информировал, что близ сирийской авиабазы под Дамаском прогремели два мощных взрыва.
Нападению подверглась военная база в районе Маззе к западу от столицы Сирии.
По данным телеканала PressTV, сирийские ПВО перехватили выпущенные по базе ракеты.
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