ВВС Израиля нанесли удар по авиабазе в Сирии

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Дамаск нанесен израильскими ВВС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Mayadeen.

Ранее телеканал информировал, что близ сирийской авиабазы под Дамаском прогремели два мощных взрыва.

Нападению подверглась военная база в районе Маззе к западу от столицы Сирии.

По данным телеканала PressTV, сирийские ПВО перехватили выпущенные по базе ракеты.