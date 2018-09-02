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    ВВС Израиля нанесли удар по авиабазе в Сирии

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Дамаск нанесен израильскими ВВС.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Mayadeen.

    Ранее телеканал информировал, что близ сирийской авиабазы под Дамаском прогремели два мощных взрыва.

    Нападению подверглась военная база в районе Маззе к западу от столицы Сирии.

    По данным телеканала PressTV, сирийские ПВО перехватили выпущенные по базе ракеты.

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