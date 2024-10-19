ВВС Израиля атаковали южную окраину Бейрута

Истребители израильских ВВС атаковали южные окраины и предместья Бейрута, где находятся объекты "Хезболла" и проживают ее сторонники.

Истребители израильских ВВС атаковали южные окраины и предместья Бейрута, где находятся объекты "Хезболла" и проживают ее сторонники.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по меньшей мере три мощных взрыва раздались в квартале Харет-Хорейк.

Из южной части столицы Ливана в небо поднимаются клубы черного дыма.

Воздушный рейд продолжается на окраины Бейрута, сведения об авиаударах поступили из пригорода Эш-Шуэйфат, расположенного по периметру международного аэропорта имени Рафика Харири.

Последний раз израильские ВВС совершили налет на Бейрут 16 октября. Тогда пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе атаки был уничтожен подземный склад вооружений "Хезболла".