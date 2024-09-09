ВВС Израиля атаковали военные объекты "Хезболлах" на юге Ливана

ВВС Израиля нанесли удары по нескольким военным сооружениям и наблюдательной позиции движения "Хезболлах" в районе населенного пункта Кфар-Кила на юге Ливана.

ВВС Израиля нанесли удары по нескольким военным сооружениям и наблюдательной позиции движения "Хезболлах" в районе населенного пункта Кфар-Кила на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, ВВС также атаковали вооруженного боевика в окрестностях населенного пункта Таллусе, а израильский танк обстрелял наблюдательную позицию "Хезболлах" в районе Кфар-Шубы на юге Ливана.

Ранее сообщалось, что Израиль обратился к правительствам десятков стран мира с просьбой поддержать его в борьбе с радикальным движением "Хезболлах". По словам главы МИД Исраэля Каца, Израиль действует для защиты своих граждан и территории от "оси зла", возглавляемой Ираном, целью которого является уничтожение еврейского государства.