О нас

ВВС Израиля атаковали военные объекты "Хезболлах" на юге Ливана

ВВС Израиля атаковали военные объекты "Хезболлах" на юге Ливана ВВС Израиля нанесли удары по нескольким военным сооружениям и наблюдательной позиции движения "Хезболлах" в районе населенного пункта Кфар-Кила на юге Ливана.
Другие страны
9 сентября 2024 г. 23:24
ВВС Израиля атаковали военные объекты Хезболлах на юге Ливана

ВВС Израиля нанесли удары по нескольким военным сооружениям и наблюдательной позиции движения "Хезболлах" в районе населенного пункта Кфар-Кила на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, ВВС также атаковали вооруженного боевика в окрестностях населенного пункта Таллусе, а израильский танк обстрелял наблюдательную позицию "Хезболлах" в районе Кфар-Шубы на юге Ливана.

Ранее сообщалось, что Израиль обратился к правительствам десятков стран мира с просьбой поддержать его в борьбе с радикальным движением "Хезболлах". По словам главы МИД Исраэля Каца, Израиль действует для защиты своих граждан и территории от "оси зла", возглавляемой Ираном, целью которого является уничтожение еврейского государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В водах Болгарии пройдут военные учения с участием 13 стран
В водах Болгарии пройдут военные учения с участием 13 стран
9 сентября 2024 г. 22:50
СМИ: Вице-канцлер ФРГ отменит все запланированные встречи
СМИ: Вице-канцлер ФРГ отменит все запланированные встречи
9 сентября 2024 г. 22:02
Латвия вызвала главу посольства РФ из-за обнаруженного российского беспилотника
Латвия вызвала главу посольства РФ из-за обнаруженного российского беспилотника
9 сентября 2024 г. 21:26
Принцесса Уэльская Кэтрин сообщила о завершении курса лечения от рака
Принцесса Уэльская Кэтрин сообщила о завершении курса лечения от рака
9 сентября 2024 г. 20:33
Швейцария проведет военные учения с Италией
Швейцария проведет военные учения с Италией
9 сентября 2024 г. 20:17
Казахстан получил высший рейтинг от Moody's в своей истории
Казахстан получил высший рейтинг от Moody's в своей истории
9 сентября 2024 г. 19:35
В НАТО обсудят на высшем уровне инциденты с дронами в Латвии и Румынии
В НАТО обсудят на высшем уровне инциденты с дронами в Латвии и Румынии
9 сентября 2024 г. 18:55
В Кыргызстане ввели запрет на повышение зарплат госслужащим
В Кыргызстане ввели запрет на повышение зарплат госслужащим
9 сентября 2024 г. 18:41
Команда Харрис привлекла дублера Трампа для подготовки к дебатам
Команда Харрис привлекла дублера Трампа для подготовки к дебатам
9 сентября 2024 г. 17:37
Премьер Франции проводит новый раунд консультаций о составе правительства
Премьер Франции проводит новый раунд консультаций о составе правительства
9 сентября 2024 г. 17:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi