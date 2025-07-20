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ВВС Израиля атаковали в Газе 75 военных объектов радикалов

ВВС Израиля атаковали в Газе 75 военных объектов радикалов Израильские ВВС за сутки нанесли удары по 75 военным объектам радикалов в секторе Газа.
Другие страны
20 июля 2025 г. 15:29
ВВС Израиля атаковали в Газе 75 военных объектов радикалов

Израильские ВВС за сутки нанесли удары по 75 военным объектам радикалов в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, были атакованы "военные здания", "террористические объекты", а также вооруженные радикалы.

Напомним, что 18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром палестинского радикального движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.

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