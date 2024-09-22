ВВС Израиля атаковали радикалов ХАМАС в здании бывшей школы в Газе

Военно-воздушные силы Израиля нанесли в удар по вооруженным радикалам палестинского движения ХАМАС в здании бывшей школы на севере сектора Газа.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по вооруженным радикалам палестинского движения ХАМАС в здании бывшей школы на севере сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Террористы действовали из комплекса, в котором ранее располагалась школа "Кафр-Касем. Это еще один пример систематического злоупотребления гражданской инфраструктурой со стороны террористической организации ХАМАС в нарушение международного права", - говорится в заявлении.

Отмечается, что перед ударом военные приняли меры для снижения риска причинения вреда непричастным гражданским лицам.

В ведомстве подчеркнули, что израильская армия продолжит действовать против террористических организаций, которые используют школы и гражданские учреждения в качестве укрытия.