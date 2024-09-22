О нас

ВВС Израиля атаковали радикалов ХАМАС в здании бывшей школы в Газе

ВВС Израиля атаковали радикалов ХАМАС в здании бывшей школы в Газе Военно-воздушные силы Израиля нанесли в удар по вооруженным радикалам палестинского движения ХАМАС в здании бывшей школы на севере сектора Газа.
Другие страны
22 сентября 2024 г. 14:10
ВВС Израиля атаковали радикалов ХАМАС в здании бывшей школы в Газе

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по вооруженным радикалам палестинского движения ХАМАС в здании бывшей школы на севере сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Террористы действовали из комплекса, в котором ранее располагалась школа "Кафр-Касем. Это еще один пример систематического злоупотребления гражданской инфраструктурой со стороны террористической организации ХАМАС в нарушение международного права", - говорится в заявлении.

Отмечается, что перед ударом военные приняли меры для снижения риска причинения вреда непричастным гражданским лицам.

В ведомстве подчеркнули, что израильская армия продолжит действовать против террористических организаций, которые используют школы и гражданские учреждения в качестве укрытия.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Israeli Air Force strikes Hamas militants in abandoned Gaza school

Другие новости из категории

В домах врио комиссара полиции Нью-Йорка Донлона проведены обыски
В домах врио комиссара полиции Нью-Йорка Донлона проведены обыски
22 сентября 2024 г. 15:04
КНДР снова запускает шары с мусором в Южную Корею
КНДР снова запускает шары с мусором в Южную Корею
22 сентября 2024 г. 14:49
Посол США исключил появление американских военных баз в Финляндии
Посол США исключил появление американских военных баз в Финляндии
22 сентября 2024 г. 13:32
Париж направил спецназ для подавления протестов на Мартинике
Париж направил спецназ для подавления протестов на Мартинике
22 сентября 2024 г. 12:51
Президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили укрепление двусторонних отношений
Президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили укрепление двусторонних отношений
22 сентября 2024 г. 11:52
Число погибших при ударе ВВС Израиля по пригороду Бейрута возросло до 45
Число погибших при ударе ВВС Израиля по пригороду Бейрута возросло до 45
22 сентября 2024 г. 11:21
Страны G20 намерены призвать к реформированию ООН и ВТО
Страны G20 намерены призвать к реформированию ООН и ВТО
22 сентября 2024 г. 11:12
В Алабаме при стрельбе погибли четыре человека
В Алабаме при стрельбе погибли четыре человека
22 сентября 2024 г. 10:32
ЦАХАЛ: Утром по Израилю из Ливана было запущено более 100 ракет
ЦАХАЛ: Утром по Израилю из Ливана было запущено более 100 ракет
22 сентября 2024 г. 09:42
Байден и Альбанезе обсудили сотрудничество в рамках партнерства AUKUS
Байден и Альбанезе обсудили сотрудничество в рамках партнерства AUKUS
22 сентября 2024 г. 08:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi