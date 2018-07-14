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    ВВС Израиля атаковали десятки палестинских объектов в секторе Газа

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ За последний час военно-воздушные силы Израиля атаковала десятки палестинских объектов в секторе Газа. Как передает Report, об этом  сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

    "За последний час ВВС Израиля атаковали десятки объектов на территории четырех военных комплексов, которые принадлежат террористической организации ХАМАС", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что такие меры были предприняты в ответ на беспорядки на границе, ракетные обстрелы и запуск горючих веществ.

    Основной целью бомбардировки был назван штаб ХАМАС.

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