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ВВС Израиля атаковали десятки целей "Хезболлах" в долине Бекаа и на юге Ливана

ВВС Израиля атаковали десятки целей "Хезболлах" в долине Бекаа и на юге Ливана Военно-воздушные силы Израиля за последние несколько часов нанесли несколько масштабных ударов по десяткам террористических объектов "Хезболлах" в Ливане.
Другие страны
24 сентября 2024 г. 22:27
ВВС Израиля атаковали десятки целей Хезболлах в долине Бекаа и на юге Ливана

Военно-воздушные силы Израиля за последние несколько часов нанесли несколько масштабных ударов по десяткам террористических объектов "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, ВВС Израиля нанесли удары и уничтожили десятки объектов террористической инфраструктуры движения и пусковых установок, нацеленных на территорию Израиля, в районе долины Бекаа в глубине ливанской территории, а также в нескольких районах на юге арабской республики.

"Удары по объектам "Хезболлах" продолжаются", - добавили в военном ведомстве.

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