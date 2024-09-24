ВВС Израиля атаковали десятки целей "Хезболлах" в долине Бекаа и на юге Ливана

Военно-воздушные силы Израиля за последние несколько часов нанесли несколько масштабных ударов по десяткам террористических объектов "Хезболлах" в Ливане.

Военно-воздушные силы Израиля за последние несколько часов нанесли несколько масштабных ударов по десяткам террористических объектов "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, ВВС Израиля нанесли удары и уничтожили десятки объектов террористической инфраструктуры движения и пусковых установок, нацеленных на территорию Израиля, в районе долины Бекаа в глубине ливанской территории, а также в нескольких районах на юге арабской республики.

"Удары по объектам "Хезболлах" продолжаются", - добавили в военном ведомстве.