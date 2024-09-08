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ВВС Израиля атаковали 25 военных объектов ХАМАС в Газе

ВВС Израиля атаковали 25 военных объектов ХАМАС в Газе Военно-воздушные силы Израиля атаковали за истекшие сутки 25 военных объектов радикального движения ХАМАС в секторе Газа.
Другие страны
8 сентября 2024 г. 15:52
ВВС Израиля атаковали 25 военных объектов ХАМАС в Газе

Военно-воздушные силы Израиля атаковали за истекшие сутки 25 военных объектов радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Среди атакованных целей военные перечислили террористические отряды, военные сооружения и террористические объекты.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикальной группировки ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.

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