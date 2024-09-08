ВВС Израиля атаковали 25 военных объектов ХАМАС в Газе

Военно-воздушные силы Израиля атаковали за истекшие сутки 25 военных объектов радикального движения ХАМАС в секторе Газа.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Среди атакованных целей военные перечислили террористические отряды, военные сооружения и террористические объекты.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикальной группировки ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.