ВВС Израиля атаковали 25 военных объектов ХАМАС в Газе

Военно-воздушные силы Израиля атаковали за истекшие сутки 25 военных объектов радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

Военно-воздушные силы Израиля атаковали за истекшие сутки 25 военных объектов радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Среди атакованных целей военные перечислили террористические отряды, военные сооружения и террористические объекты.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикальной группировки ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.