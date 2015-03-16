ВВС Ирака уничтожили более 50 боевиков ИГ в провинции Анбар

Баку. 16 марта. REPORT. AZ/ ВВС Ирака в ходе авиаудара уничтожили более 50 боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ) в провинции Анбар в центральной части страны. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, авиуадар был нанесен к северу от города Эр-Рамади, когда боевики собрались на встречу. Точное число уничтоженных боевиков не сообщается.

По данным военного командования армии Ирака, в числе ликвидированных боевиков были иностранные наемники, а также несколько командиров группировки.

В свою очередь издание Iraqi News со ссылкой на источник в силах безопасности Ирака сообщило, что это была встреча снайперов ИГ, которая проходила в одной из больниц, а авиаудары нанесли самолеты международной коалиции.