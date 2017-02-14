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    ВВС Индии планируют приобрести 400 боевых самолетов к 2030 году

    Усиление ВВС необходимо для отражения «объединенной угрозы со стороны Китая и Пакистана

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Военно-воздушные силы Индии планируют приобрести около 400 военных самолетов к 2030 году.

    Как передает Report, об этом сообщает выставочное издание Aero India.

    «ВВС Индии в настоящее время реализуют программу по приобретению около 400 боевых самолетов к 2030 году», - говорится в издании, распространенном на международной авиационно-космической выставке Aero India-2017, которая открылась 14 февраля в Бангалоре.

    Отмечается, что усиление ВВС необходимо для отражения «объединенной угрозы со стороны Китая и Пакистана».

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