ВВС Индии планируют приобрести 400 боевых самолетов к 2030 году

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Военно-воздушные силы Индии планируют приобрести около 400 военных самолетов к 2030 году.

Как передает Report, об этом сообщает выставочное издание Aero India.

«ВВС Индии в настоящее время реализуют программу по приобретению около 400 боевых самолетов к 2030 году», - говорится в издании, распространенном на международной авиационно-космической выставке Aero India-2017, которая открылась 14 февраля в Бангалоре.

Отмечается, что усиление ВВС необходимо для отражения «объединенной угрозы со стороны Китая и Пакистана».