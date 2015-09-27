ВВС Франции нанесли свои первые удары по Сирии

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Франция нанесла свои первые удары с воздуха по позициям террористов из ИГИЛ в Сирии, сообщили в субботу утром в Елисейском дворце, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

"Франция ударила по Сирии. Мы сделали это, основываясь на данных, полученных в ходе наблюдения с воздуха, которое проводилось в течение последних двух недель", - отмечается в коммюнике канцелярии французского президента Франсуа Олланда.

В документе подчеркивается, что удары были нанесены в координации с партнерами Франции по возглавляемой США международной коалиции против ИГИЛ.

Ранее на этой неделе газета New York Times сообщила со ссылкой на данные американской разведки, что с 2011 года около 30 тыс. экстремистов прибыли в Сирию из других стран для участия в боевых действиях. Это в два раза превосходит оценку числа добравшихся до сирийской территории боевиков, сделанную Вашингтоном год назад.

Большинство этих людей присоединились именно к ИГИЛ, контролирующей обширные территории в Сирии и Ираке.