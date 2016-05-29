​ВВС Афганистана уничтожили 10 полевых командиров "Талибана"

Баку. 29 Май. REPORT.AZ/ Силы безопасности Афганистана ликвидировали по меньшей мере 10 полевых командиров радикальной группировки "Талибан" в ходе авиаудара ВВС на севере страны, еще один получил серьезные ранения.

Как передает Report, об этом сообщило в воскресенье министерство обороны страны.

Военные проводили операцию в одном из районов провинции Баглан, где активно действуют боевики движения. По данным Минобороны, которые приводит агентство Khaama Press, авиаудар был нацелен на место сбора боевиков.

Представители группировки "Талибан" пока не прокомментировали инцидент.