 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​ВВС Афганистана ликвидировали около 100 боевиков при авиаударе

    Авиаудары были нанесены по боевикам после того, как группа вооруженных людей начала обстрел контрольно-пропускных пунктов в уездах Сангин и Марджа

    Баку. 6 Марта. REPORT.AZ/ Военно-воздушные силы Афганистана ликвидировали группу из около 100 боевиков в провинции Гильменд на юге страны.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Khaama со ссылкой на министерство обороны.

    ВВС Афганистана провели ряд авиаударов по боевикам после того, как группа вооруженных людей начала обстрел армейских контрольно-пропускных пунктов в уездах Сангин и Марджа. Потери боевиков – 52 убиты, более 40 ранены, говорится в сообщении минобороны.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi