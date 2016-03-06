​ВВС Афганистана ликвидировали около 100 боевиков при авиаударе

Баку. 6 Марта. REPORT.AZ/ Военно-воздушные силы Афганистана ликвидировали группу из около 100 боевиков в провинции Гильменд на юге страны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Khaama со ссылкой на министерство обороны.

ВВС Афганистана провели ряд авиаударов по боевикам после того, как группа вооруженных людей начала обстрел армейских контрольно-пропускных пунктов в уездах Сангин и Марджа. Потери боевиков – 52 убиты, более 40 ранены, говорится в сообщении минобороны.