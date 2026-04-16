    ВВП Китая в I квартале вырос на 5%

    • 16 апреля, 2026
    • 09:11
    Рост ВВП Китая в январе-марте 2026 года составил 5%.

    Как передает Report, об этом сообщило Государственное статистическое управление Китая.

    По данным ведомства, рост китайской экономики в четвертом квартале 2025 года оценивался в 4,5%.

    "Национальная экономика в первом квартале продемонстрировала хороший старт. Однако следует признать, что внешнеэкономическая ситуация становится все более сложной и нестабильной", - отмечает управление.

    Отметим, что в 2025 году экономика Китая выросла на 5%. Целевой ориентир на 2026 год - рост ВВП на уровне 4,5% -5,5%.

    Китай Рост реального ВВП

