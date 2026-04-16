ВВП Китая в I квартале вырос на 5%
Другие страны
- 16 апреля, 2026
- 09:11
Рост ВВП Китая в январе-марте 2026 года составил 5%.
Как передает Report, об этом сообщило Государственное статистическое управление Китая.
По данным ведомства, рост китайской экономики в четвертом квартале 2025 года оценивался в 4,5%.
"Национальная экономика в первом квартале продемонстрировала хороший старт. Однако следует признать, что внешнеэкономическая ситуация становится все более сложной и нестабильной", - отмечает управление.
Отметим, что в 2025 году экономика Китая выросла на 5%. Целевой ориентир на 2026 год - рост ВВП на уровне 4,5% -5,5%.
Последние новости
09:44
CENTCOM заявил о продолжении морской блокады ИранаДругие страны
09:43
Азербайджанская нефть подешевела почти на $6Энергетика
09:40
В Шамахы 39-летний мужчина умер от отравления угарным газомПроисшествия
09:36
Turan Bank завершил I квартал с прибылью в 2,9 млн манатовФинансы
09:34
В Иране школы готовятся перейти на дистанционное обучениеДругие страны
09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2026)Финансы
09:14
Азербайджанские дзюдоисты начинают борьбу на чемпионате Европы в ТбилисиИндивидуальные
09:11
ВВП Китая в I квартале вырос на 5%Другие страны
09:04