Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 км

16 августа 2025 г. 07:39
Ключевской вулкан на Камчатке в субботу выбросил столб пепла на высоту 6,5 км.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

"Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Берингова моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время пеплопадов не зарегистрировано, но при изменении направления ветра есть возможность выпадения вулканического пепла в поселки Усть-Камчатск, Ключи, село Крутоберегово Усть-Камчатского округа.

Ключевскому присвоен оранжевый код авиационной опасности.

