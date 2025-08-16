Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 км

Ключевской вулкан на Камчатке в субботу выбросил столб пепла на высоту 6,5 км.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

"Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Берингова моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время пеплопадов не зарегистрировано, но при изменении направления ветра есть возможность выпадения вулканического пепла в поселки Усть-Камчатск, Ключи, село Крутоберегово Усть-Камчатского округа.

Ключевскому присвоен оранжевый код авиационной опасности.