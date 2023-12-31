Вучич заявил, что революция в Сербии невозможна

Революция или насильственный захват власти в Сербии невозможны, народ страны ясно выразил свою поддержку правящей коалиции по итогам повторного голосования 30 декабря на некоторых избирательных участках.

Революция или насильственный захват власти в Сербии невозможны, народ страны ясно выразил свою поддержку правящей коалиции по итогам повторного голосования 30 декабря на некоторых избирательных участках.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения из штаба коалиции, расположенного в Белграде.

"Не будет революций, насильственного захвата власти. Народ абсолютно ясно дал понять, кого он поддерживает. Это имеет ключевое значение", - подчеркнул Вучич.

В Сербии 17 декабря прошли внеочередные парламентские и муниципальные выборы. На них одержала победу коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться". Представители занявшего второе место оппозиционного блока "Сербия против насилия" утверждают, что результаты голосования были фальсифицированы. 18 декабря оппозиционеры начали серию митингов у здания Республиканской избирательной комиссии в Белграде, а 24 декабря попытались взять штурмом столичную администрацию. Беспорядки были подавлены полицией, 38 человек задержаны, 7 признали свою вину. Вучич назвал попытку захвата администрации Белграда атакой на суверенитет республики.