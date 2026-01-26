Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Другие страны
    • 26 января, 2026
    • 14:36
    Вучич: Внеочередные парламентские выборы в Сербии могут состояться осенью

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что внеочередные парламентские выборы в стране могут пройти осенью 2026 года.

    Как передает Report, об этом он заявил в эфире телеканала Blic TV.

    "В этом году у нас будут выборы. Думаю, все выборы пройдут осенью. Мне кажется, это более вероятный вариант", - сказал Вучич.

    Отвечая на вопрос о возможной отставке с поста президента с целью объединения президентских и парламентских выборов, Вучич не исключил такой сценарий. При этом он подчеркнул, что не намерен сокращать срок своих президентских полномочий и уже рассматривает различные варианты развития ситуации.

