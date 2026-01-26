Вучич: Внеочередные парламентские выборы в Сербии могут состояться осенью

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что внеочередные парламентские выборы в стране могут пройти осенью 2026 года.

Как передает Report, об этом он заявил в эфире телеканала Blic TV.

"В этом году у нас будут выборы. Думаю, все выборы пройдут осенью. Мне кажется, это более вероятный вариант", - сказал Вучич.

Отвечая на вопрос о возможной отставке с поста президента с целью объединения президентских и парламентских выборов, Вучич не исключил такой сценарий. При этом он подчеркнул, что не намерен сокращать срок своих президентских полномочий и уже рассматривает различные варианты развития ситуации.