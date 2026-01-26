Вучич: Внеочередные парламентские выборы в Сербии могут состояться осенью
Другие страны
- 26 января, 2026
- 14:36
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что внеочередные парламентские выборы в стране могут пройти осенью 2026 года.
Как передает Report, об этом он заявил в эфире телеканала Blic TV.
"В этом году у нас будут выборы. Думаю, все выборы пройдут осенью. Мне кажется, это более вероятный вариант", - сказал Вучич.
Отвечая на вопрос о возможной отставке с поста президента с целью объединения президентских и парламентских выборов, Вучич не исключил такой сценарий. При этом он подчеркнул, что не намерен сокращать срок своих президентских полномочий и уже рассматривает различные варианты развития ситуации.
Последние новости
15:01
ВСУ ударили по НПЗ "Славянск Эко" в КраснодареДругие страны
14:53
ASK и Ассоциация производителей Израиля подписали Меморандум о взаимопонимании - ОБНОВЛЕНОБизнес
14:52
Азербайджан в 2025 году увеличил экспорт нефти в Грецию почти в 2 разаЭнергетика
14:51
Фото
Азербайджан обсудил со Всемирным банком реализацию совместных проектовФинансы
14:44
Фото
Вернувшимся в села Бадара и Сеидбейли 25 семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
14:40
В Армении ожидают роста турпотока после открытия границы с ТурциейВ регионе
14:36
Вучич: Внеочередные парламентские выборы в Сербии могут состояться осеньюДругие страны
14:34
Амнистия в Азербайджане затронула уже более 12,3 тыс. человекПроисшествия
14:28