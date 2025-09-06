Вучич: В протестах в Сербии участвовали около 9 тыс. человек

Более 9 тыс. человек приняли участие в прошедших в пятницу на территории Сербии акциях протеста против властей страны.

Как передает Report, об этом заявил президент республики Александар Вучич, обращаясь к нации.

"По всей Сербии на протестах против власти было 9 380 человек - меньше 10 тыс. В Нови-Саде, по данным МВД, собралось 7 020 участников. В целом акции проходили спокойно и без инцидентов, за исключением Нови-Сада. Там при присутствии представителей Европейского парламента группа людей в балаклавах попыталась любой ценой занять помещения философского факультета. Однако им это не удалось: полиция выполнила свою работу, действовала исключительно профессионально. На данный момент ранены 11 полицейских, которые стояли перед зданием факультета. Уже задержано несколько человек, их количество будет исчисляться десятками. Нападавшие использовали пиротехнические средства и другие предметы, атакуя полицию без какого-либо повода", - сообщил Вучич в ходе обращения к нации.

Председатель парламента Сербии Ана Брнабич в свою очередь заявила на своей странице в X, что европейские чиновники не только поддерживают, но и лично участвуют в несогласованных акциях протеста в стране.

Она назвала особенно лицемерным присутствие в Нови-Саде на беспорядках члена Европарламента из Дании Расмуса Нордквиста и сопредседательницы Европейской партии зеленых Вулы Цеци из Греции. По ее словам, те, кто ежедневно читает лекции о верховенстве права и демократии, в своих странах не допустили бы подобных незаконных собраний, но в Сербии они их открыто поддерживают и посещают.