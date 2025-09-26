Вучич: США введут санкции против сербской нефтяной компании NIS

С 1 октября против сербской компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), крупнейшего энергетического предприятия страны, вступят в силу американские санкции.

Как передает Report, об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич журналистам в Нью-Йорке.

По его словам, это создаст серьезные трудности для сербской экономики и энергетики.

"То, что является новостью, и я не могу назвать ее приятной, но это было ожидаемо - американцы отсрочили введение санкций всего на 4 дня - с 27 сентября до 1 октября. С 1 октября в отношении NIS будут введены санкции", - заявил он.

Вучич подчеркнул, что Белград окажется "побочным ущербом противостояния США, Запада и России", поскольку российская сторона является мажоритарным акционером компании.

"Цену заплатим мы, и заплатим очень высокую цену. Пусть это будет ясно всем", - отметил он.