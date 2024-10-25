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Вучич: Сербия продолжит стремиться в ЕС

Вучич: Сербия продолжит стремиться в ЕС Президент Сербии Александар Вучич заявил, что пока он является главой государства республика не изменит своих внешнеполитических целей и продолжит свой путь по евроинтеграции.
Другие страны
25 октября 2024 г. 18:55
Вучич: Сербия продолжит стремиться в ЕС

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что пока он является главой государства республика не изменит своих внешнеполитических целей и продолжит свой путь по евроинтеграции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Пока я президент республики, мы не будем менять ключевые цели нашей внешней и внутренней политики. Это значит, что наш европейский путь и наша приверженность европейской Сербии имеют ключевое значение для нашего прогресса, [значит] что Сербия намерена работать на этом пути, и мы надеемся на результаты", - сказал Вучич на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая посещает Белград.

Ранее президент Сербии отмечал, что страна получит членство в Евросоюзе в тот же момент, как только признает независимость Косова и присоединится к антироссийским санкциям.

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