Вучич: Сербия приступит к переговорам с РФ по NIS после консультаций с США

Сербия рассчитывает получить от США документы с подробным разъяснением требований, которые Вашингтон выдвинул при принятии решения внести в санкционный список компанию NIS ("Нефтяная индустрия Сербии").

Сербия рассчитывает получить от США документы с подробным разъяснением требований, которые Вашингтон выдвинул при принятии решения внести в санкционный список компанию NIS ("Нефтяная индустрия Сербии").

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич по итогам переговоров с первым заместителем госсекретаря США Ричардом Верма, курирующим вопросы менеджмента и ресурсов.

Он отметил, что после получения полной информации на этот счет Белград будет готов приступить к переговорам с Москвой.

"Мы подняли конкретные вопросы о санкциях против NIS и в ближайшее время ожидаем решения в письменной форме. Я попросил о большей гибкости и увеличении сроков в рамках этих санкций и верю, что в этом вопросе мы найдем понимание. Нам нужно четко знать условия, чтобы вести переговоры с российской стороной", - отметил Вучич.

По его словам, Сербию ждет нелегкий путь, но он нужен для обеспечения страны нефтепродуктами.

Вучич призвал обсудить и принять рациональные решения в интересах граждан Сербии, соблюдая при этом закон и не "отнимая чью-либо собственность".

Ранее Вучич отмечал, что Сербия должна до 25 февраля завершить процесс вывода российского капитала из NIS ввиду расширения американского санкционного списка.

Министерство финансов США 10 января 2025 года внесло в санкционный список компанию "Газпром нефть", ее главу Александра Дюкова и более 20 дочерних структур, в том числе NIS.

NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций. В настоящее время "Газпром нефть" владеет 50% NIS, "Газпром" - 6,15%. Еще 29,87% акций находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.