Вучич: Сербия и Израиль наладят совместное производство БПЛА

Сербия планирует наладить совместное производство боевых беспилотников (БПЛА) с Израилем для укрепления обороны и увеличения экспорта вооружений и военной техники.

Как передает Report со ссылкой на газету The Times of Israel, об этом журналистам в Израиле заявил президент Сербии Александр Вучич.

Вучич отметил, что Сербия, стремящаяся развивать собственное производство беспилотников, "не умеет создавать такие дроны, как у Израиля".

"Мы будем делать это вместе [производить дроны, - ред.], это будет 50 на 50. (...) и у нас будут лучшие дроны в этой части света", - заявил он.

Сербский лидер не уточнил, совместно с какой израильской компанией будет осуществлено производство, не назвал объем инвестиций, и сроки запуска производства.

Газета сообщает, что на прошлой неделе портал BIRN сообщил, что сербский государственный оружейный экспортер SDPR намерен открыть предприятие по производству дронов совместно с израильской компанией Elbit Systems. Предполагается, что израильская сторона получит 51% в проекте, доля Сербии в проекте - 49%.