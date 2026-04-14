    Вучич: Сербия и Израиль наладят совместное производство БПЛА

    14 апреля, 2026
    15:36
    Вучич: Сербия и Израиль наладят совместное производство БПЛА

    Сербия планирует наладить совместное производство боевых беспилотников (БПЛА) с Израилем для укрепления обороны и увеличения экспорта вооружений и военной техники.

    Как передает Report со ссылкой на газету The Times of Israel, об этом журналистам в Израиле заявил президент Сербии Александр Вучич.

    Вучич отметил, что Сербия, стремящаяся развивать собственное производство беспилотников, "не умеет создавать такие дроны, как у Израиля".

    "Мы будем делать это вместе [производить дроны, - ред.], это будет 50 на 50. (...) и у нас будут лучшие дроны в этой части света", - заявил он.

    Сербский лидер не уточнил, совместно с какой израильской компанией будет осуществлено производство, не назвал объем инвестиций, и сроки запуска производства.

    Газета сообщает, что на прошлой неделе портал BIRN сообщил, что сербский государственный оружейный экспортер SDPR намерен открыть предприятие по производству дронов совместно с израильской компанией Elbit Systems. Предполагается, что израильская сторона получит 51% в проекте, доля Сербии в проекте - 49%.

    Александар Вучич Сербия Производство дронов Израиль Elbit Systems Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
    Vuçiç: Serbiya və İsrail birgə dron istehsalına başlayacaq

