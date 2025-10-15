Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Вучич предложил выкупить российскую долю в NIS

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 15:39
    Вучич предложил выкупить российскую долю в NIS

    Президент Сербии Александр Вучич предложил выкупить российскую долю в энергокомпании NIS, но эта идея была встречена без энтузиазма.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают сербские СМИ.

    По их данным, это предложение Вучич сделал на встрече с главой "Газпром нефти" Александром Дюковым и замминистра энергетики России Павлом Сорокиным.

    Президент Сербии пообещал, что "когда ситуация на международном уровне нормализируется, доля будет возвращена".

    Российская сторона не поддержала такое предложение и склоняется к тому, чтобы продать свою долю третьей стороне, возможно, американцам.

    Санкции США в отношении сербской NIS, которые несколько раз откладывались, вступили в силу 8 октября 2025 года.

    NIS является дочерней структурой "Газпром нефти", она была включена в американский SDN List в начале 2025 года. В связи с этим Вучич ранее заявлял, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS.

    NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево.

    Лента новостей