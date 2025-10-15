Вучич предложил выкупить российскую долю в NIS

Президент Сербии Александр Вучич предложил выкупить российскую долю в энергокомпании NIS, но эта идея была встречена без энтузиазма.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают сербские СМИ.

По их данным, это предложение Вучич сделал на встрече с главой "Газпром нефти" Александром Дюковым и замминистра энергетики России Павлом Сорокиным.

Президент Сербии пообещал, что "когда ситуация на международном уровне нормализируется, доля будет возвращена".

Российская сторона не поддержала такое предложение и склоняется к тому, чтобы продать свою долю третьей стороне, возможно, американцам.

Санкции США в отношении сербской NIS, которые несколько раз откладывались, вступили в силу 8 октября 2025 года.

NIS является дочерней структурой "Газпром нефти", она была включена в американский SDN List в начале 2025 года. В связи с этим Вучич ранее заявлял, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево.