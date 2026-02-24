Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Вучич подтвердил информацию о подготовке покушения на него и его семью

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 21:24
    Вучич подтвердил информацию о подготовке покушения на него и его семью

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что осведомлен об аресте двух человек по подозрению в подготовке покушения на его семью.

    Как передает Report, об этом пишет "Политика".

    Вучич сказал, что не знает, кто планировал это покушение, но завил о наличии видеозаписи, которая подтверждает его подготовку. Судя по имеющимся доказательствам, сначала планировалось нападение на его сына, а затем на него самого и на его жену, пишет издание.

    Сотрудники МВД Сербии, Управления уголовной полиции, Службы по противодействию криминалу, Агентства безопасности и информации (спецслужба Сербии) совместно с полицией сербского города Кралево 23 февраля в результате спецоперации задержали двоих жителей этого города на основании данных об их причастности к подготовке совершения уголовного преступления. По имеющимся у правоохранительных органов Сербии свидетельствам, эти люди намеревались приобрести оружие для того, чтобы совершить нападение на семью президента, а также на сотрудников МВД.

    Александр Вучич Сербия покушение

