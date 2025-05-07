Вучич отправился в Россию с визитом

Президент Сербии Александр Вучич после проведенной утром встречи в Белграде с послами Великбритании и РФ отправился в Москву для участия на мероприятиях в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.

Президент Сербии Александр Вучич после проведенной утром встречи в Белграде с послами Великобритании и РФ отправился в Москву для участия на мероприятиях в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.

Как передает Report, об этом сообщает портал Informer.

Вучич также планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось о том, что президент Сербии прервал свой официальный визит в США и вернулся в страну в связи с плохим самочувствием. В Белграде он обратился в Военно-медицинскую академию.