Вучич отправился в Россию с визитом

Президент Сербии Александр Вучич после проведенной утром встречи в Белграде с послами Великобритании и РФ отправился в Москву для участия на мероприятиях в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.
Как передает Report, об этом сообщает портал Informer.
Вучич также планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось о том, что президент Сербии прервал свой официальный визит в США и вернулся в страну в связи с плохим самочувствием. В Белграде он обратился в Военно-медицинскую академию.