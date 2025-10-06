Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Вучич может оставить пост президента Сербии

    • 06 октября, 2025
    • 00:16
    Президент Сербии Александар Вучич допустил досрочное завершение своего мандата и одновременное проведение парламентских и президентских выборов в республике в конце 2026 года.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сербский лидер заявил в эфире телеканала Pink.

    "У меня официально осталось еще полтора года до конца мандата, но, вероятно, он продлится меньше", - отметил Вучич.

    По его словам, руководство страны рассматривает возможность одновременного проведения президентских и парламентских выборов. "Скорее всего, мы пойдем на президентские и парламентские выборы одновременно. Предполагаю, в декабре 2026 года, возможно, даже немного раньше", - уточнил он.

    Президент подчеркнул, что не планирует добиваться изменений Конституции ради нового выдвижения.

    "Мы не хотим менять Конституцию, я не собираюсь вновь баллотироваться в президенты", - заявил Вучич.

    Вучич впервые был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 году он был переизбран на второй срок. Срок полномочий главы государства истекает в 2027 году.

