Вучич: Главной целью внешней политики Сербии остается вступление в Евросоюз

Вступление в Европейский союз остается ключевой внешнеполитической целью Сербии.

Как передает Report, об этом заявил президент республики Александар Вучич в интервью изданию Euronews.

Он подчеркнул, что страна сохранит курс на евроинтеграцию и продолжит проведение необходимых реформ.

"Пока я возглавляю государство, Сербия будет твердо оставаться на европейском пути, приверженной и решительной в проведении необходимых реформ", - отметил сербский лидер. По его словам, членство в ЕС остается приоритетом, так как "именно там находится место страны".

Говоря о российско-украинском конфликте, Вучич отметил, что Белград готов принять президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского для проведения возможных мирных переговоров. "Сербия может обеспечить хорошее гостеприимство и очень безопасное место для обоих", - заключил глава балканского государства.