Вучич: Европа готовится к войне с Россией

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что европейские страны готовятся к возможному военному конфликту с Россией.

Как передает Report, об этом он сказал в эфире телеканала Pink TV, комментируя заявление начальника Главного штаба вооруженных сил Франции Фабьена Мандона о том, что французская армия должна быть готова к столкновению с Россией через три-четыре года.

"По мере того как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустая весть. Все к ней готовятся", - подчеркнул Вучич.

Он добавил, что Сербия оказалась "между молотом и наковальней" в контексте целей, преследуемых странами Запада и Россией. По словам президента, Белград должен продолжать укреплять оборонные возможности страны:

"Мы должны продолжать укреплять армию. Мы вооружаемся с умом. Нам нужно продолжать вкладывать большие средства, чтобы защитить нашу страну", - отметил он.