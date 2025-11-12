Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Вучич: Европа готовится к войне с Россией

    Другие страны
    • 12 ноября, 2025
    • 06:57
    Вучич: Европа готовится к войне с Россией

    Президент Сербии Александар Вучич заявил, что европейские страны готовятся к возможному военному конфликту с Россией.

    Как передает Report, об этом он сказал в эфире телеканала Pink TV, комментируя заявление начальника Главного штаба вооруженных сил Франции Фабьена Мандона о том, что французская армия должна быть готова к столкновению с Россией через три-четыре года.

    "По мере того как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустая весть. Все к ней готовятся", - подчеркнул Вучич.

    Он добавил, что Сербия оказалась "между молотом и наковальней" в контексте целей, преследуемых странами Запада и Россией. По словам президента, Белград должен продолжать укреплять оборонные возможности страны:

    "Мы должны продолжать укреплять армию. Мы вооружаемся с умом. Нам нужно продолжать вкладывать большие средства, чтобы защитить нашу страну", - отметил он.

    Vuçiç: Avropa Rusiya ilə müharibəyə hazırlaşır

