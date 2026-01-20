Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    • 20 января, 2026
    • 20:01
    Вучич: Страны Кавказа стали ключевыми посредниками между Европой и Азией

    Страны Кавказа стали ключевыми посредниками, а также связующим звеном между Европой и Азией.

    Как сообщает корреспондент Report из Давоса, об этом сказал президент Сербии Александр Вучич на Всемирном экономическом форуме в контексте обсуждения отношений с Азербайджаном и Арменией.

    "Я верю в нашу искреннюю дружбу и, а также наши общие интересы. Мы трое (Сербия, Азербайджан и Армения - ред.) являемся членами Европейского политического сообщества. Сербия находится на пути в ЕС, однако у нас один путь со странами Кавказа", - отметил Вучич.

    По словам сербского лидера, страны мира сталкиваются со множеством нарушений, экономических проблем из-за последствий пандемии, инфляции в торговых поставках, тарифами и санкциями, и в данном контексте Сербия, Азербайджан и Армения должны объединиться для взаимодействия и сотрудничества.

    "Говоря о дорожной инфраструктуре, железнодорожной инфраструктуре, цифровой экономике, а также, я думаю, что говоря об инновациях, ИТ-секторе и, в конечном счете, ИИ – это те сферы, в которых мы можем укрепить связи. И я верю в нашу истинную дружбу, а также в наши большие интересы связать и соединить нас намного сильнее и, осмелюсь сказать, намного быстрее в будущем", - сказал Вучич в контексте перспективы сотрудничества трех государств.

