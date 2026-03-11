Глава Госкомитета: Моделью ASAN Xidmət должны пользоваться женщины всех стран мира

Азербайджанская модель ASAN xidmət вызывает интерес на международном уровне.

Об этом корреспонденту американского бюро Report заявила председатель Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, находящаяся с визитом в США для участия в 70-й сессии Комиссии по положению женщин в штаб-квартире ООН.

Она подчеркнула, что в настоящее время одним из основных вопросов, волнующих мировую общественность, является статус женщин, их права и защита.

"В период цифровой трансформации особую важность приобретает также повышение доступности государственных услуг. В этом плане азербайджанская модель ASAN xidmət вызывает интерес на международном уровне. Созданная по инициативе президента Ильхама Алиева служба представляет гражданам, в том числе женщинам, более удобный и быстрый доступ к государственным услугам. Этой моделью обслуживания должны пользоваться женщины всех стран. На наших встречах здесь мы видим большой интерес к этой платформе", - отметила Б. Мурадова.

По ее словам, в рамках сессии Азербайджан организовал ряд сопутствующих мероприятий как самостоятельно, так и совместно со странами-партнерами.

"Должна сказать, что программа этой сессии весьма интересна. Самым запоминающимся моментом стало то, что я, как руководитель азербайджанской делегации, впервые выступила с трибуны ООН от имени Организации тюркских государств. Тема касалась обеспечения и укрепления доступа всех женщин к правосудию. В своем выступлении я представила национальные планы Азербайджана в отношении женщин. Одновременно мы участвуем в мероприятиях, организованных другими странами, и продолжаем нашу деятельность в полезном ключе посредством двусторонних встреч", - уточнила глава Госкомитета.

Б. Мурадова сообщила, что основной целью визита является обмен опытом на платформах, двусторонние обсуждения и налаживание связей.

"Делегаты профильных ведомств из других стран также проявляют интерес к Азербайджану. Эти платформы важны с точки зрения налаживания контактов между официальными лицами и активистами, а также обмена опытом", - заключила Бахар Мурадова.