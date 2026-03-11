Глава Госкомитета: Моделью ASAN Xidmət должны пользоваться женщины всех стран мира

Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Азербайджанская модель ASAN xidmət вызывает интерес на международном уровне.

    Об этом корреспонденту американского бюро Report заявила председатель Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, находящаяся с визитом в США для участия в 70-й сессии Комиссии по положению женщин в штаб-квартире ООН.

    Она подчеркнула, что в настоящее время одним из основных вопросов, волнующих мировую общественность, является статус женщин, их права и защита.

    "В период цифровой трансформации особую важность приобретает также повышение доступности государственных услуг. В этом плане азербайджанская модель ASAN xidmət вызывает интерес на международном уровне. Созданная по инициативе президента Ильхама Алиева служба представляет гражданам, в том числе женщинам, более удобный и быстрый доступ к государственным услугам. Этой моделью обслуживания должны пользоваться женщины всех стран. На наших встречах здесь мы видим большой интерес к этой платформе", - отметила Б. Мурадова.

    По ее словам, в рамках сессии Азербайджан организовал ряд сопутствующих мероприятий как самостоятельно, так и совместно со странами-партнерами.

    "Должна сказать, что программа этой сессии весьма интересна. Самым запоминающимся моментом стало то, что я, как руководитель азербайджанской делегации, впервые выступила с трибуны ООН от имени Организации тюркских государств. Тема касалась обеспечения и укрепления доступа всех женщин к правосудию. В своем выступлении я представила национальные планы Азербайджана в отношении женщин. Одновременно мы участвуем в мероприятиях, организованных другими странами, и продолжаем нашу деятельность в полезном ключе посредством двусторонних встреч", - уточнила глава Госкомитета.

    Б. Мурадова сообщила, что основной целью визита является обмен опытом на платформах, двусторонние обсуждения и налаживание связей.

    "Делегаты профильных ведомств из других стран также проявляют интерес к Азербайджану. Эти платформы важны с точки зрения налаживания контактов между официальными лицами и активистами, а также обмена опытом", - заключила Бахар Мурадова.

