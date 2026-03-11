Бахар Мурадова: Женский совет СВМДА - результат политики инклюзивного развития Азербайджана

В рамках первого заседания Женского совета при Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Азербайджане в апреле этого года будет проведена международная конференция с участием глав профильных министерств стран-членов.

Об этом американскому бюро Report заявила председатель Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, находящаяся с визитом в США в рамках участия в 70-й сессии Комиссии по положению женщин в штаб-квартире ООН.

Б. Мурадова отметила, что Азербайджан председательствует в СВМДА, и в этих рамках была создана женская платформа.

"Мы как Государственный комитет выступили с инициативой создания женской организации в рамках СВМДА, и в августе прошлого года Совет министров организации принял соответствующее решение, и при СВМДА был учрежден Женский совет. Мы пригласили министров стран - членов СВМДА и других гостей принять участие в большой конференции", - отметила она.

Председатель комитета подчеркнула, что создание подобной платформы в период председательства Азербайджана является результатом политики инклюзивного развития страны:

"Считаю, что это, наряду с шагами, предпринимаемыми в рамках других организаций, расширяет наши возможности на международных платформах".

Бахар Мурадова добавила, что СВМДА является одной из важных международных платформ, и активность Азербайджана в рамках этой организации способствует дальнейшему укреплению роли страны на международной арене.