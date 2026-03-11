IEA предложило высвободить из своих резервов крупнейший объем нефти

Международное энергетическое агентство (IEA) предложило высвободить крупнейший в своей истории объем нефтяных резервов для стабилизации рынка на фоне ближневосточного конфликта.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее сведениям, предложение созданного в 1974 году агентства превышает 182 млн баррелей, которые оно высвободило в 2022 году.

Решение по этому вопросу, как ожидается, будет принято 11 марта. Для одобрения предложения, указывает издание, необходимо, чтобы ни одна из 32 стран-членов не высказала возражений.

В среду глава агентства Фатих Бироль отмечал, что страны - члены IEA располагают более чем 1,2 млрд баррелей государственных чрезвычайных запасов нефти, а также 600 млн баррелей промышленных запасов.

Ранее телекомпания CNBC со ссылкой на данные консалтинговой компании Rapidan Energy Group сообщила, что прекращение судоходства через Ормузский пролив на фоне военной операции США и Израиля против Ирана вызвало самый крупный в истории сбой мировых поставок нефти. Напряженность в Ормузском проливе привела к тому, что сбой охватил около 20% глобальных поставок нефти. До этого момента крупнейший сбой был зафиксирован во время Суэцкого кризиса 1956 года, в ходе которого пострадало около 10% глобального экспорта нефти. Война в Персидском заливе 1990-1991 годов ударила по 9% поставок.