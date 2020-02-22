Второй случай смерти от коронавируса зафиксирован в Италии

Второй случай гибели человека в результате заражения коронавирусом COVID-19 был зафиксирован в Италии, общее число заболевших выросло до 29 человек, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Речь идет об итальянке, проживавшей в северной области Ломбардия. Судя по всему, женщина стала второй жертвой в очаге заражения коронавирусом, который накануне был выявлен в районе североитальянского города Кодоньо.

Накануне в городе Падуя (область Венето) после заражения коронавирусом в больнице скончался 78-летний мужчина. Одновременно с ним с высокой температурой был госпитализирован 67-летний итальянец. Еще один человек, зараженный коронавирусом, находится в одном из лечебных учреждений Венето в тяжелом состоянии.

По данным, поступающим из медицинских учреждений Италии, всего в настоящее время коронавирусом заражены 29 человек: 27 случаев выявлены в Ломбардии, еще два в Венето.