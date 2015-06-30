Второй тур выборов спикера парламента Турции не выявил победителя

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Ни один из четырех кандидатов на пост спикера турецкого парламента, выборы которого проходят во вторник, не набрал по итогам второго тура необходимого числа голосов депутатов.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом объявила счетная комиссия парламента.

Кандидат на пост спикера от ПСР, министр обороны Турции Исмет Йылмаз во втором туре голосования получил 256 голосов, кандидат от НРП Дениз Байкал - 128, кандидаты от ПНД и ПДН Экмеледдин Ихсаноглу и Денгир Мир Мехмет Фырат - по 80.

Согласно турецкой Конституции, выборы спикера проводятся тайным голосованием. В первом и втором турах выборов, которые прошли во вторник, для избрания спикером кандидату необходимо было получить две трети голосов членов парламента - 367 из 550. Поскольку такого числа голосов ни одному из претендентов получить не удалось, в среду пройдет третий и, при необходимости, четвертый туры выборов, где для избрания на пост спикера кандидату необходимо будет заручиться поддержкой простого большинства парламентариев в 276 голосов.

