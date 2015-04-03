​Второй "черный ящик" подтвердил вину пилота в крушении А320

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Андреас Лубиц (Andreas Lubitz), второй пилот самолета авиакомпании Germanwings, разбившегося 24 марта во французских Альпах, намеренно привел в действие автоматический механизм снижения, а затем, не выключая автопилот, несколько раз увеличивал скорость движения аэробуса.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом в пятницу, 3 апреля, заявили в Управлении исследований и анализа безопасности гражданской авиации Франции (BEA France).

Такие данные получены при первичном анализе второго "черного ящика", хранящего техническую информацию о полете.

В заявлении следователей BEA говорится, что Андреас Лубиц в режиме автопилота снизил самолет до высоты в 100 футов (30 м), после чего увеличил скорость лайнера, что привело к катастрофе. В результате крушения самолета, следовавшего рейсом по маршруту Барселона - Дюссельдорф, погибли 150 человек. В ведомстве по безопасности авиаперевозок подчеркнули, что продолжат изучать данные второго бортового самописца для выявления более полной картины случившегося.

По предварительной версии следствия Андреас Лубиц, ранее наблюдавшийся у психиатра, забаррикадировался в кабине и не позволил войти в нее капитану воздушного судна. По данным французской прокуратуры, за неделю до катастрофы Андреас Лубиц искал в интернете информацию о методах самоубийств и изучал системы безопасности дверей в кабине пилотов.