ВТО сообщила о восстановлении мировой торговли после спада

Объем мировой торговли восстанавливается после недавнего спада при стимулирующем влиянии производства и продаж автомобилей. Вместе с тем краткосрочные перспективы дальнейшего восстановления расцениваются секретариатом Всемирной торговой организации (ВТО)

Объем мировой торговли восстанавливается после недавнего спада при стимулирующем влиянии производства и продаж автомобилей. Вместе с тем краткосрочные перспективы дальнейшего восстановления расцениваются секретариатом Всемирной торговой организации (ВТО) как "весьма неопределенные".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, секретариат руководствуется новыми данными применяемого в ВТО для анализа ситуации на мировом рынке индикатора - Барометра торговли товарами. Сейчас он составляет 100,7 пункта, что выше уровня, который был зафиксирован в августе этого года (99,1 пункта).

"Это говорит о том, что объем торговли товарами постепенно вернется к своему среднесрочному тренду во второй половине 2023 года", - отметили в организации.

Барометр показывает, что "объем мировой торговли товарами восстанавливается после недавнего спада, при этом продажи и производство автомобилей, а также торговля электронными компонентами стимулируют восстановление", подчеркнули в ВТО, пояснив, однако, что "неоднозначные экономические результаты в сочетании с растущей геополитической напряженностью делают краткосрочные перспективы весьма неопределенными".

Барометр свидетельствует о неоднозначной ситуации в экономике. Индекс, характеризующий торговлю продукцией автомобилестроения, составляет 110 пунктов, торговлю компонентами электроники - 109,8 пункта, авиаперевозки - 100,3 пункта. Однако остальные индикаторы не дотягивают до базовой линии 100 пунктов. Это относится к экспортным заказам (99,4 пункта), контейнерным перевозкам (98,0), торговле сырьем (95,6).

Барометр торговли товарами, как пояснили в организации, отражает "в реальном времени траекторию торговли относительно недавних тенденций". Это главный индикатор, сигнализирующий об изменении роста мировых продаж за два-три месяца до публикации статистики об объеме торговли. Если индикатор равен 100 пунктам, это означает, что ожидаемое "развитие торговли соответствует недавним тенденциям". Индикатор выше 100 пунктов дает основания прогнозировать ускорение роста торговли, ниже - ослабление темпов.