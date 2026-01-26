ВСУ ударили по НПЗ "Славянск Эко" в Краснодаре

ВС Украины в ночь на понедельник поразили инфраструктуру российского нефтеперерабатывающего завода "Славянск Эко" в Краснодарском крае РФ.

Как передает Report, об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в телеграм-канале.

"В ночь на 26 января подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру НПЗ "Славянск Эко". Зафиксировано попадание ударных БПЛА по территории завода и взрывы в районе цели. По предварительной информации поражены элементы установки первичной переработки нефти. Масштаб нанесенного ущерба уточняется", - сообщает Генштаб.

Также отмечается, что потенциал данного предприятия составляет более 4 млн тонн нефти в год.

По данным Генштаба, поражены склады материально-технического обеспечения российских подразделений на подконтрольных России территориях Донецкой и Запорожской областей.