    ВСУ ударили по НПЗ "Славянск Эко" в Краснодаре

    Другие страны
    26 января, 2026
    15:01
    ВСУ ударили по НПЗ Славянск Эко в Краснодаре

    ВС Украины в ночь на понедельник поразили инфраструктуру российского нефтеперерабатывающего завода "Славянск Эко" в Краснодарском крае РФ.

    Как передает Report, об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в телеграм-канале.

    "В ночь на 26 января подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру НПЗ "Славянск Эко". Зафиксировано попадание ударных БПЛА по территории завода и взрывы в районе цели. По предварительной информации поражены элементы установки первичной переработки нефти. Масштаб нанесенного ущерба уточняется", - сообщает Генштаб.

    Также отмечается, что потенциал данного предприятия составляет более 4 млн тонн нефти в год.

    По данным Генштаба, поражены склады материально-технического обеспечения российских подразделений на подконтрольных России территориях Донецкой и Запорожской областей.

