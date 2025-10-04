РФ этой ночью атаковала Украину более сотней дронов и тремя ракетами
- 04 октября, 2025
- 10:33
Россия в ночь на 4 октября атаковала Украину сотней дронов и ракетами "Искандер-М". Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинские Воздушные силы.
"С 18:00 3 октября было запущено 109 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и других, а также три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 с территории Брянской, Орловской, Курской, Ростовской и Воронежской областей РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 09:00 местного времени зафиксировано попадание трех ракет и 36 ударных БпЛА в 21 локацию. Еще на четырех участках упали обломки сбитых аппаратов.
"Атака все еще продолжается - в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА", - говорится в информации.
