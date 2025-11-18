Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    ВСУ применили американские ATACMS для удара по РФ

    Другие страны
    • 18 ноября, 2025
    • 21:54
    ВСУ применили американские ATACMS для удара по РФ

    Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об использовании тактических ракетных комплексов ATACMS производства американской компании Lockheed Martin Corporation для удара непосредственно по территории РФ.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба в телеграм-канале.

    "ВСУ успешно применили тактические ракетные комплексы ATACMS для нанесения точечного удара по военным объектам на территории России. Это является знаковым событием, которое подчеркивает непоколебимую преданность Украины своей суверенности", - отмечается в публикации.

    Применение дальнобойных средств поражения, в частности таких, как АTACMS, будет продолжаться, добавили в Генштабе.

    ATACMS российско-украинская война генштаб ВСУ
    Ukrayna Ordusu ABŞ-nin ATACMS raket sistemləri ilə Rusiyaya zərbə endirib

    Последние новости

    22:34

    Санчес: Испания готовит пакет помощи Украине на 615 млн евро

    Другие страны
    22:25

    Зеленский: Испания передаст Украине 40 ракет для систем ПВО IRIS-T

    Другие страны
    22:24

    Британия прорабатывает санкции против Судана

    Другие страны
    22:10

    В Армении состоится митинг в защиту всех политзаключенных

    В регионе
    22:02

    Саудовская Аравия увеличит инвестиции в США до $1 трлн

    Другие страны
    21:54

    ВСУ применили американские ATACMS для удара по РФ

    Другие страны
    21:44

    Полански утвержден в должности главного тренера менхенгладбахской "Боруссии"

    Футбол
    21:31

    Писториус: Регион Балтийского моря становится ареной конфронтации Запада и РФ

    Другие страны
    21:09
    Фото
    Видео

    Трамп принимает в Белом доме кронпринца Саудовской Аравии

    Другие страны
    Лента новостей