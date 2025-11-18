ВСУ применили американские ATACMS для удара по РФ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об использовании тактических ракетных комплексов ATACMS производства американской компании Lockheed Martin Corporation для удара непосредственно по территории РФ.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба в телеграм-канале.

"ВСУ успешно применили тактические ракетные комплексы ATACMS для нанесения точечного удара по военным объектам на территории России. Это является знаковым событием, которое подчеркивает непоколебимую преданность Украины своей суверенности", - отмечается в публикации.

Применение дальнобойных средств поражения, в частности таких, как АTACMS, будет продолжаться, добавили в Генштабе.