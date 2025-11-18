ВСУ применили американские ATACMS для удара по РФ
Другие страны
- 18 ноября, 2025
- 21:54
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об использовании тактических ракетных комплексов ATACMS производства американской компании Lockheed Martin Corporation для удара непосредственно по территории РФ.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба в телеграм-канале.
"ВСУ успешно применили тактические ракетные комплексы ATACMS для нанесения точечного удара по военным объектам на территории России. Это является знаковым событием, которое подчеркивает непоколебимую преданность Украины своей суверенности", - отмечается в публикации.
Применение дальнобойных средств поражения, в частности таких, как АTACMS, будет продолжаться, добавили в Генштабе.
Последние новости
22:34
Санчес: Испания готовит пакет помощи Украине на 615 млн евроДругие страны
22:25
Зеленский: Испания передаст Украине 40 ракет для систем ПВО IRIS-TДругие страны
22:24
Британия прорабатывает санкции против СуданаДругие страны
22:10
В Армении состоится митинг в защиту всех политзаключенныхВ регионе
22:02
Саудовская Аравия увеличит инвестиции в США до $1 трлнДругие страны
21:54
ВСУ применили американские ATACMS для удара по РФДругие страны
21:44
Полански утвержден в должности главного тренера менхенгладбахской "Боруссии"Футбол
21:31
Писториус: Регион Балтийского моря становится ареной конфронтации Запада и РФДругие страны
21:09
Фото
Видео