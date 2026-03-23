ВСУ получат новые дроны-перехватчики для противодействия беспилотникам

Министерство обороны Украины одобрило использование новый дрон-перехватчик украинского производства JEDI Shahed Hunter.

Как передает Report, об этом оборонное ведомство сообщило в Facebook.

Согласно информации, аппарат способен развивать скорость более 350 км/ч, подниматься на высоту до 6 километров и нести боевую часть весом около 500 граммов.

JEDI в автоматическом режиме получает информацию с радиолокационных станций и самостоятельно наводится на воздушную цель. Перехватчик предназначен для уничтожения ударных беспилотников типа Shahed, "Герань" и "Гербера", а также способен перехватывать разведывательные БПЛА – Zala и Supercam.

Дрон может осуществлять вертикальный взлет, весит около 4 кг и оснащен дневной и тепловизионной камерами, что позволяет работать круглосуточно. Один аппарат способен прикрывать участок неба радиусом до 40 км.