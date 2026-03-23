    ВСУ получат новые дроны-перехватчики для противодействия беспилотникам

    Министерство обороны Украины одобрило использование новый дрон-перехватчик украинского производства JEDI Shahed Hunter.

    Как передает Report, об этом оборонное ведомство сообщило в Facebook.

    Согласно информации, аппарат способен развивать скорость более 350 км/ч, подниматься на высоту до 6 километров и нести боевую часть весом около 500 граммов.

    JEDI в автоматическом режиме получает информацию с радиолокационных станций и самостоятельно наводится на воздушную цель. Перехватчик предназначен для уничтожения ударных беспилотников типа Shahed, "Герань" и "Гербера", а также способен перехватывать разведывательные БПЛА – Zala и Supercam.

    Дрон может осуществлять вертикальный взлет, весит около 4 кг и оснащен дневной и тепловизионной камерами, что позволяет работать круглосуточно. Один аппарат способен прикрывать участок неба радиусом до 40 км.

    Последние новости

    23:30

    СМИ: ВС Ирана заявили о полном контроле над Ормузским проливом

    В регионе
    23:17

    Густаво Петро: При крушении самолета в Колумбии один человек погиб, 77 спасены - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    23:13

    ВСУ получат новые дроны-перехватчики для противодействия беспилотникам

    Другие страны
    23:07

    Нетаньяху: Трамп заверил, что есть возможность для заключения сделки с Ираном в наших интересах

    Другие страны
    22:48

    FT: Пакистан обеспечивал секретный канал связи Ирана и США

    Другие страны
    22:39

    СМИ: Тегеран и Вашингтон обменивались сообщениями через Египет и Турцию

    Другие страны
    22:25

    Axios: Вэнс и Нетаньяху обсудили условия для переговоров с Ираном

    Другие страны
    22:23

    КСИР заявил, что впервые применил ракету "Зульфикар" при ударах по базам США

    В регионе
    22:12

    В ЕС прокомментировали приостановку США ударов по энергосистеме Ирана

    Другие страны
    Лента новостей