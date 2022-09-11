ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма

Бойцы вооруженных сил Украины контролируют центр города Изюм (Харьковская область) и уже подняли над зданием горсовета украинские флаги.
Как передает Report , об этом сообщает РБК-Украина.
Украинский военный Анатолий Штефан обнародовал видео, на котором можно заметить сгоревшее здание горсовета Изюма. На его крыше стоят бойцы ВСУ с украинскими флагами.
Стоит заметить, что на протяжении нескольких дней в Telegram-каналах РФ появлялась информация о выводе российских войск из Изюма, но официальные источники пока не подтвердили деоккупацию города.
ІЗЮМ— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53)
Слава Україні та її воїнам
Смерть ворогам
Telegram -
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